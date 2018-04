BLOGI JA FOTOD | Võõrsil Bayerni alistanud Madridi Real astus pika sammu Meistrite liiga finaali suunas!

Teise poolfinaali avamängus võitis Liverpool teisipäeval kodus AS Romat 5:2. Kas tulemas on kahe viimase aasta võitja Reali ja Liverpooli vaheline finaal?

Meistrite liiga: Bayern - Real https://twitter.com/ChampionsLeague/status/989242431219617792 Mäng on lõppenud - Real võtab kodus peetavale kordusmängule kaasa 2:1 võidu! Pikk samm finaali suunas. Normaalaeg on täis tiksunud ning kohtunik lisab neli minutit. Lewandowski jätab löömata! Ründetäht sai läbijooksule hiilgava söödu, ent tõstab palli nii väravavahist kui väravast mööda! Real vahetab 83. minutil: kollase kaardiga Casemiro asemele tuuakse Kovacic. Bayern januneb värava järele. https://twitter.com/FCBayernEN/status/989236175238987776 Bayern teeb viimase vahetuse: ründaja Tolisso tuleb Martinezi asemele. Ronaldo saab hiilgava söödu ette ja lööb palli võrku, kuid ta võtab enne seda palli küünarnukiga maha ja kohtunik vilistab käega mängu. Portugallase arust mängis ta küll õlaga. Ribery kõmmutab peale - napilt mööda! Bayern jahib maruliselt viigiväravat. Normaalaja lõpuni jääb 20 minutit. Üliohtlik hetk Reali värava all! Pall jäi lahtiselt põrkama, kuid Saksamaa klubi mehed Müller ja Lewandowski põrkavad kokku ning hispaanlased suudavad viimasel hetkel palli ära lüüa. Ja Carvajali asemele tuleb sisse mõneti üllatuslikult Benzema. Nüüd on Carvajal vigastatud... Vahele üks kurb uudis Liverpooli ja Inglismaa koondise jaoks. http://sport.delfi.ee/news/jalgpall/klavan/liverpooli-tahtmangija-jaab-mmilt-eemale?id=81897121 Navas päästab Reali! Ribery sai löögile! Bayern saab kohe kontrarünnakul karistada - vahetusmees Asensio lööb 55. minutil 2:1! Reali mees pääses väravavahiga silmitsi! Rodriguezi sööt leiab karistusalas Lewandowski, kuid on õige pisut kõrge ja poolaka löök ohtlik pole. Väga ohtlik olukord Reali värava ees! Ribery mängib äärelt läbi ja söödab värava ette, kus Reali mehed suudavad palli Mülleri jala eest ära lüüa. Teine poolaeg algas! Real teeb vahetuse - Isco asemele tuleb Marco Asensio. https://twitter.com/ChampionsLeague/status/989226273154240513 Avapoolaeg lõppeb 1:1! Bayernil veel üks võimalus avapoolaja lõpus, kuid nüüd jätab olukorra kasutamata Müller! Lewandowski võimalus, kuid tema peaga löögi Navas tõrjub! Marcelo lööb 42. minutil 1:1! Vägev kauglöök ühe puutega otse posti kõrvale! Müller pääseb täiesti vabalt karistusalast löögile, kuid Ramos suudab ette jääda! Teine värav oli õhus. Hummels ei taba korralikult palli ja jätab nurgalöögi järel teise värava löömata! Rafinha saab õnneks siiski jätkata. Ja nüüd on Rafinha väljakul pikali. Kas tõesti juba Bayerni kolmas vahetus? Riberyl avanes karistusalas hiilgav võimalus, aga puude ebaõnnestub ja pall jõuab Navaseni. Bayernil juba teine sunnitud vahetus: Boateng lahkub vigastuse tõttu, asemel tuleb Niklas Süle. 27. minutil teeb Bayern vägeva kontrarünnaku, Joshua Kimmich pääseb väravavahiga silmitsi ja saadab palli külmavereliselt võrku! Hea söödu andis James Rodríguez. Bayern lööb 1:0! Real on kenasti mängus tagasi ja on surunud Bayerni kaitsesse. Carvajal saab õnneliku rikošeti järel palli, kõmmutab karistusala joonelt peale, kuid täpselt väravavahi sülle. Ronaldo jääb karistusala nurgas täiesti vabaks, üritas teravalt värava ette sööta, kuid kaitsja on jaol. Järgnenud nurgalöögi järel saadakse ka teine nurgalöök, kuid see enam ohtlik pole. Vahelduseks üks Reali kontrarünnak, kuid ka see jookseb liiva, kui Ronaldo kukutab end väljakule ja kohtuniku vile vaikib. Bayern on alustanud selgelt näljasemalt, mis on kodumeeskonna puhul ka mõistetav. Vigastada saanud Robben lahkub juba 8. minutil, asemele tuleb Thiago Alcántara. Videkordus näitab, et peakohtunikul oli õigus - pall tabas Carvajali õlga. Ribery nõuab Reali meestele käega mängu ja Bayernile penaltit, kuid kohtunik Björn Kuipersi vile vaikib. Kohe avaminutil on ohtlik olukord Reali värava all, kui Carvajal kaotas palli. Hispaanlased siiski likvideerivad olukorra. Kõlas avavile! Meeskonnad sammuvad väljakule! Robert Lewandowski juhib taas Bayerni ründeliini. Ronaldo soojendusel: Bayerni koosseis: https://twitter.com/ChampionsLeague/status/989204098225459202 Algkoosseisud: https://twitter.com/ChampionsLeague/status/989203758226857984 Bayern pole sel hooajal kodus kaotanud veel ainsatki mängu - 21-st matšist 18 võitu ja kolm viiki! https://twitter.com/ChampionsLeague/status/989192109931495424 Tere, jalgpallisõbrad! Täna õhtul siis Meistrite liiga poolfinaali avamängus suur lahing: Bayern versus Real. https://twitter.com/ChampionsLeague/status/989043834985172992

Mängu eel:

Euroopa tugevaimas klubisarjas mängitakse omavahel poolfinaalis seitsmendat korda. Mullu, kui madistati veerandfinaalis, võttis Real võõrsil 2:1 ja kodus 4:2 võidu, sillutades sellega teed klubi 12. Meistrite liiga tiitlile.

Real mängib poolfinaalis kaheksandat korda järjest (rekord), Bayern on viimase seitsme hooaja jooksul nelja hulka pääsenud kuuel korral.

Kõikidest omavahelistest play-off seeriatest on Real võitnud kuus ja Bayern viis. Poolfinaalide arvestuses juhib Saksamaa klubi aga 4:2. Viimased viis vastasseisu on kõik kaldunud Reali kasuks väravate vahega 13:4. Cristiano Ronaldo on viimases kolmes Bayerni vastu mängitud kohtumises löönud seitse väravat, kõikide osaletud kuue mängu peale on tal kirjas 9 tabamust.

Treenerid pildusid vastastikku viisakusi

Bayerni peatreener Jupp Heynkes, kes viis Madridi Reali 1998. aastal seitsmenda Euroopa meistrikarikani: "Mõned treenerid ei jõua kogu karjääri jooksul nii kaugele. Ma olen moodne mees - ma lähen sellistele mängudele vastu emotsioonideta. Mängu jooksul need kindlasti tulevad. Jalgpallifännide jaoks on see kindlasti spektaakel. Ma olen mänginud mõnede fantastiliste treenerite vastu nagu Johan Cruyff ja Marcelo Lippi. Ma olen Zinedine Zidane'i suur austaja ja naudin tõeliselt, kuidas Real tema käe all mängib."

Reali loots Zinedine Zidane: "Austan väga, mida Heynckes on Bayerni ja Realiga saavutanud. Saan tema komplimentidele ainult samaga vastata. Vajame suurt esitust. Bayern on suurepärane meeskond väga hea tiimivaimuga. Ma ei usu, et siin favoriiti on. Sellegipoolest pole mul kahtlustki, et oleme homseks mentaalselt 150 % valmis."

Lisaks Heynckesile leidub teisigi mehi, kes täna oma endise tööandja vastu astuma peavad. Kõige rohkem peaks vastast tundma James Rodriguez, kes suvel Realist kaheks aastaks Bayernisse laenule anti. Koos kolumblasega hakkab oma endist koduklubi kimbutama Arjen Robben, kes mängis Realis aastatel 2007-2009. Teisel pool väljakut võtab koha sisse Toni Kroos, kel hinge all 130 Bundesliga mängu ja 13 väravat Bayerni eest vahemikus 2007-2013.