BLOGI JA FOTOD | TEHTUD! Järjekordne väravatesadu viis Liverpooli Meistrite liiga finaali, Klavani vastu vilistati penalti

52. minutil suutis Roma seisu taas viigistada, kui Edin Džeko torkas väravasse puurivahi tõrjest tagasi põrkanud palli. Kuigi ka ülejäänud kohtumine kulges pigem Roma taktikepi all, ei suudetud seisu tõeliselt pinevaks teha - Radja Nainggolani vähendas 86. minutil kaotusseisu kaheväravaliseks ning seejärel neljandal üleminutil penaltist ka üheväravaliseks - ent kohe selle järel kõlas ka lõpuvile.

Penalti põhjustas sealjuures just kümmekond minutit varem vahetusest sekkunud Klavan, kelle käe vastu suutis Roma ründaja Cengiz Ünder palli karistusalas lüüa. Kuigi puude oli väga tahtmatu ning käsi oli loomulikus asendis, otsustas kohtunik selle eest penalti anda.

Sealjuures võib väita, et Roma jäi kohtunike eksimuste tõttu ilma koguni kahest penaltist - esmalt kukutas Liverpooli väravavaht Loris Karius kastis veaga Edin Džeko, ent enne seda määras abikohtunik ekslikult suluseisu; mõni aeg hiljem tõrjus Trent Alexander-Arnold kogemata käega Roma ründaja Patrick Schicki lähilöögi ning ka see olukord jäi vilemeestel märkamata.

Lõpuvile kuulutas Liverpooli suurt võitu ning esimest Meistrite liiga finaali pärast 2007. aastat, kui Milanile 1:2 alla jäädi. Sealjuures on Liverpool esimene Inglismaa meeskond viimase kuue aasta jooksul, kes Meistrite liigas nii kaugele jõudnud - viimati jõudis finaali Chelsea, kes 2012. aastal ihaldatud karika ka enda pea kohale tõstis.

Ühe saavutusega sai Liverpool veel hakkama - nimelt polnud ükski meeskond tänavu varem Romale Meistrite liigas viie mängu jooksul Stadio Olimpicol suutnud väravat lüüa.

26. mail Kiievis toimuvas finaalmatšis läheb Liverpool vastamisi Madridi Realiga, kes on Meistrite liiga kahekordne valitsev tšempion.

AS Roma - Liverpool

Kahe mängu kokkuvõttes siis 7:6. Fenomenaalsed kaks mängu.

Nips: Liverpool.no sellest tuleb sajandi lahing jään ootama.☺

Liverpool on finaalis!

AGA NÜÜD ON KÕIK!

Nainggolan realiseerib penalti!

Cengiz Ünder suudab palli täpselt Klavanile vastu kätt suunata. Ebaõnn...

KLAVAN PÕHJUSTAB PENALTI!

Klopp venitab veel aega, võttes vahetusse väljakul pingist kõige kaugema mehe Alexander-Arnoldi, tema asemele Nathaniel Clyne.

Kolmest lisaminutist esimene on täis tiksunud. Kas šampused võib lahti korkida?

89 minutit on mängitud. Romal vaja veel kahte väravat, aga praegu ei paista, et siit neid tuleks. (Ptüi-ptüi-ptüi...)

Nainggolan saab 22 meetri pealt löögile ning pall leiab tee täpselt värava alumisse nurka - postist sisse!

Klavan saab seekord ka palli puutuda, klaarides ühe tsenderduse.

ROMA LÖÖB EIKUSKILT ÄRA!

Jalgamees: Raku peaks ründesse panema

KLAVAN TULEB!

Roma väravavaht Alisson trikitab nüüd väljaspool karistusala ning jääb võitluses Salah'ga võitjaks.

Karius tõrjub Džeko löögi! 80 minutit on täis saanud - kas Roma leiab veel ühe käigu? Kolme väravat oleks neil vaja, et kohtumine lisaajale viia...

Nüüd on jällegi mäng pisut rahunenud. Kas Roma on saatusega leppinud?

Roma ründab rohkem. Liverpooli kaitsjatel on jälle kerge oht ära vajuda.

Džeko pääseb järjekordse segaduse järel kastis löögile, kuid põrutab väravast mööda. Liverpooli kaitsjad ootasid sealt suluseisu, kuid lipp ei tõusnud.

Teise poolaja alguse penaltiolukorraga kokku pannes on Roma potentsiaalselt juba kahest väravast ilma jäänud. Kui seis oleks praegu 4:2 - oi-oi-oi...

Oi, milline segadus Liverpooli värava all! Ühe tsenderduse järel jääb pall väravaesisele lahtiseks ning Alexander-Arnold tõrjub löögi kogemata käega ära - ent kohtunikel jääb see märkamata!

Karius päästab! Roma kõrge püstsööt leiab vahetusest sekkunud Cengiz Ünderi, kelle löögi suudab Liverpooli väravavaht väravajoonel peatada.

Džeko saab Kolarovi tõste järel tagumise posti juurest ka peaga proovida, aga üle värava!

Karistuslöök päris heast kohast Romale.

ROMA VIIGISTAB! Karius tõrjub El Shaarawy söödu Džeko tee peale ning bosnialane sealt ei eksi - 2:2!

Liverpool pääseb tänu kohtunikele penaltist! Džekole pannakse pikk pall ette ning väravavaht Karius tõmbab Bosnia ründaja kastis maha, aga abikohtunik tõstab suluseisulipu! Kordused näitavad, et tegelikult suluseisu ei olnud...

Salah oskab teise kolmveerandtunni esimese kolme minutiga kaks korda suluseisu jääda.

Teine poolaeg läks käima!

Avapoolaeg on lõppenud! Roma üks, Liverpool kaks - ning praeguse seisuga võivad Liverpooli fännid juba Kiievis majutust otsima hakata!

Pellegrini põrutab sellest tulnud karistuslöögi täiesti arusaamatult kombel kogu südamest tribüünile. Kummaline.

Mängu esimese kollase kaardi võtab Lovren, kes tõukas karistusala külje peal El Shaarawy pikali.

Florenzi saab kastist löögile, kuid põrutab palli Liverpooli väravast õige pisut mööda. Hea võimalus.

Pallivaldamisprotsent on 60:40 Roma kasuks. Liverpool on täna põhiliselt toetunud vasturünnakutele.

Roma tabab posti! El Shaarawy võtab Milneri jalast rikošeti ning põrkab postist tagasi väljakule!

Roma kastis taas pisut paanikat, ent pall klaaritakse Salah' nina eest ära.

Georginio Wijnaldum! Nurgalöögi järel jääb pall karistusala kohale lahtiseks, Roma mehed suunavad selle kogemata oma värava poole ja Wijnaldum noogutab selle peaga võrku!

LIVERPOOL LÖÖB TEISE!

Supervõimalus Liverpoolile - ent Mane lähilöögi suudab Alisson tõrjuda!

Uskumatu ebaõnn! El Shaarawy pikendab tagumise posti juures tsenderduse tagasi väravaesisele, sealt üritab Lovren klaarida, aga saadab palli otse vastu Milneri nägu, kust pall väravasse põrkab! Ebareaalne...

Salah saab karistusala joone juurest proovida, ent Alisson püüab.

ROMA VIIGISTAB! James Milner lööb omavärava!

Suurepärane algus Liverpoolile. Kusjuures tegu on esimese väravaga, mille Roma endale selle hooaja Meistrite liigas on koduplatsil lüüa lasknud!

Väga ilus poolkiire rünnak ning Sadio Mane lõpetab selle juba üheksandal minutil suurepärase ja kindla tabamusega!

LIVERPOOL LÄHEB JUHTIMA!

Roma suudab kohe esimese minuti lõpetuseks palli Liverpooli karistusalasse toimetada, ent õnneks ei tule Džeko pealöögist midagi välja.

Läksime!

Roma hümni laulab üheskoos kogu Stadio Olimpico. Võimas!

Roma on tänavu seega väljas kolme ründajaga, ent nelja kaitsjaga (esimese mängu viie asemel). Eks näis, kas Roma loots Eusebio Di Francesco on oma avamängu vigadest õppinud - toona anti Mohamed Salah'le ja Sadio Manele selgelt liiga palju ruumi, et kaitseliini taha joosta.

Koosseisud peaksid meieni jõudma kohe-kohe!

