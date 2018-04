BLOGI JA FOTOD | Liverpool jõudis poolfinaali, Roma lõhkas üllatuspommi ja tõrjus konkurentsist Barcelona!

Teist poolaega alustas Liverpool ründavalt ja 11. minutil kandis see ka vilja, kui Mohamed Salah jõudis kontrarünnakul väravani. City vajas sellest hetkest edasipääsuks juba nelja väravat. Seda aga ei suudetud ning hoopis Roberto Firmino jõudis sihile ja tagas Liverpoolile 2:1 võidu. 82. minutil vahetati platsile ka Klavan, kes tuli just Firmino asemele.

Barcelona, kes oli kodus võitnud AS Romat 4:1, jäi Itaalias juba 6. minutil Edin Dšeko väravast kaotusseisu. Teise poolaja alguses said itaallased penalti ja Daniele De Rossi realiseeris selle seisuks 2:0. Roma vajas edasipääsuks veel üht väravat ja 82. minutil sai Kostas Manolas sellega ka hakkama. Barcelona surus küll lõpuminutitel maruliselt, kuid päästvat väravat mneil lüüa ei õnnestunud ning Hispaania gigant jäi juba kolmas hooaeg järjest meistrite liiga poolfinaalist välja!

Manchester City algkoosseis: Ederson, Walker, Otamendi, Laporte, Fernandinho, De Bruyne, Silva, Sane, Sterling, Bernardo, G Jesus.

Liverpooli algkoosseis: Karius, Alexander-Arnold, Lovren, Van Dijk, Robertson, Wijnaldum, Milner, Oxlade-Chamberlain, Salah, Firmino, Mane.

Meistrite liiga: Man City - Liverpool, Roma - Barcelona

https://twitter.com/ChampionsLeague/status/983807027481899008

KÕIK! Roma alistas Barcelona 3:0 ja lõhkas oma edasipääsuga tõelise üllatuspommi!

Liverpool on võitnud 2:1 ja pääses üldskooriga 5:1 poolfinaali!

Roma väravavaht eksib ja Dembele sai kaugelt peale lüüa, ent pall teed tühja väravasse ei leia!

Barcelona surub lõpuminutitel!

Uskumatu! Roma lööb Barcelonale 3:0! Värava autoriks Kostas Manolas ja itaallased on pääsemas poolfinaali!

Ja ongi Klavani kord platsile tulla! Mitte kunagi varem pole eestlane Meistrite liiga veerandfinaalis platsil käinud. Klavan vahetati Firmino asemele.

76. minut: Roberto Firmino lööb 2:1 Liverpoolile ja selles paaris on kõik selge!

Varsti võib tulla ka Klavani võimalus, kui Klopp otsustaks kaitset veelgi enam kindlustada.

City üritab päästa, mida veel annab. Platsile tuuakse ründejõudu: Sergio Agüero ja Ilkay Gundogan.

Liverpooli mehed teavad, kui tähtis oli see värav võõrsilt: https://twitter.com/ChampionsLeague/status/983798891102515201

70 minutit on mängitud. Põnevus on säilinud Roma ja Barcelona paaris. City nelja väravat on väga raske ette kujutada...

Guardiola pettunud pilk ütleb rohkem kui 100 sõna.

Salahi viigivärav: https://streamable.com/otsxc

Salah rõõmustab pärast väravat:

58. minut: Ja Roma lööb 2:0 Barcelona vastu! Itaallased teenisid penalti, mille realiseeris Daniele De Rossi.

55. minut: Salah lööb 1:1! Mane pealelöögi järel jääb pall lahti ja Salah on esimesena jaol! Liverpool sai oma tahtmise, City vajab nüüd nelja väravat!

Liverpool on alustanud teist poolaega ründavalt. Jürgen Klopp on andnud ilmselt selged juhised, et tuleb rünnata, sest umbkaitse võib viia ummikusse.

https://twitter.com/ChampionsLeague/status/983794760384241664

Pep Guardiola on saadetud teiseks poolajaks tribüünile. Hispaanlane kaotas enesevalitsemise ja sõimas kohtunikke avapoolaja lõpus, kui vilemehed eksisid ja fikseerisid Jesuse teise värava puhul suluseisu. Tegelikult põrkas pall temani James Milnerilt ja värav oli igati reeglitepärane.

Teine poolaeg on alanud mõlemas mängus.

Avapoolajad on lõppenud. https://twitter.com/ChampionsLeague/status/983790018161467392

44. minut: Oxlade-Chamberlain pääses väravavahist mööda, kuid lõi väga terava nurga alt tühjast väravast mööda!

Manchester City lööb teise värava, kuid see ei loe! Jesusele fikseeritakse suluseis! Korduse põhjal oli tegelikult näha, et pall põrkas Jesusele Milneri puutest, mis tähendas, et suluseisu polnud!

Roma-Barcelona mängus on palli valdamine 54%-ga hispaanlaste kasuks, pealelöögid aga 8:4 itaallastele.

41. minut: City kõmmutas posti! Kauglöögi sooritas Bernardo Silva.

https://twitter.com/ChampionsLeague/status/983784757162074112

Mäng on täielikult City kontrolli all. Liverpool on õnnega koos, et seis püsib vaid 1:0...

29. minut: Silva pääses kahel korral karistusalas löögile, kuid mõlemad löögid suudab Milner blokeerida.

Nii sündis Roma avavärav: https://streamable.com/mxxzb

ManCity avavärav: https://streamable.com/bbogp

20. minut: Lovren päästis Liverpooli, lüües viimasel hetkel olukorra puhtaks. Liverpool on juba paar minutit tõsise surve all.

Džeko pärast Roma avaväravat.

17. minut: De Bruyne mängib karistuslöögi kavalat lahti Silvale, kuid hispaanlase pealelöök karistusala joonelt lendab mängijatesse.

14. minut: Mane läheb Otamendile valusalt jalaga sisse. City mängijad nõuavad punast, kuid kohtunik andis kollase. Ederseon sai õiendamise eest samuti kollase hoiatuskaardi.

Ka Roma alustab suurepäraselt: 6. minutil lööb Edin Džeko 1:0 Barcelona vastu! Kaks väravat veel ja itaallased lähevad edasi.

https://twitter.com/ManCity/status/983778848704815105

Juba 2. minutil lööb Jesus Manchester City avavärava - 1:0! Kohutav algus Liverpooli jaoks. Van Dijk tegi rumala pallikaotuse, mis lubas Cityl kontraga nõelata.

MÄNGUD ON ALANUD!

Manchester City väravavaht Ederson on tänavu teinud juba 19 nullimängu. Kas ka täna? https://twitter.com/ChampionsLeague/status/983776924823670785

Salah mängueelsel soojendusel:

Roma - Barcelona mängu (avamäng 1:4) algkoosseisud on järgnevad: https://twitter.com/ChampionsLeague/status/983767156935548929

Veelkord ka Liverpooli ja ManCity algrivistused. Mohamed Salah tagasi väljakul! https://twitter.com/ChampionsLeague/status/983765892294168576

ManCity algkooseis: https://twitter.com/ManCity/status/983759016286474240

Klavan alustab täna varumehena, kuid Mohamed Salah on tagasi! https://twitter.com/LFC/status/983759066265735169https://twitter.com/LFC/status/983759066265735169

Manchester City kodustaadion on suure mängu ootuses. https://twitter.com/LFC/status/983750221355274240

