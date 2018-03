BLOGI JA FOTOD | Klavan pääses väljakule, Liverpool ja Real sammusid kindlalt veerandfinaali

FC Porto vastu võõrsil avamängu 5:0 võitnud Liverpool mängis koduväljakul portugallastega 0:0 viiki. 80. minutil pääses pingilt mängu ka Ragnar Klavan, kes viimati käis platsil 14. jaanuaril Premier League'i kohtumises Manchester City vastu.

Teises mängus pakkusid tiitlikaitsja Madridi Real ja Pariisi Saint-Germain viimase koduväljakul rohkem närvikõdi, kuid Reali edasipääs polnud siiski kordagi ohus. Cristiano Ronaldo viis külalised 51. minutil juhtima. 66. minutil jättis PSG kümnekesi endale teise kollase kaardi küsinud Marco Verratti ning kuigi Edinson Cavani viigistas 71. minutil 1:1, võttis Casemiro 80. minuti 2:1 värav taas Reali pinged maha.

Avamängu Madridis oli Real võitnud 3:1. Kokkuvõttes Hispaania hiiule seega 5:2 võit. Vigastuse tõttu ei olnud PSG-l väljakul nende staarründajat Neymari, kes taastub eelmisel nädalal tehtud jalaoperatsioonist.

Pariisi klubi ootab ilmselt ees UEFA hiigeltrahv, sest nende fännid süütasid otsatribüünil korduvalt signaalrakette. Kohtunik pidi ka mängu mõneks minutiks peatama, sest väljak mattus ilutulestiku tekitatud suitsupilve.

Mängud on lõppenud. Liverpool ja Madridi Real jätkavad veerandfinaalis. Jäägu seda blogi lõpetama võimas Gazpromi reklaam. Foto: AP/Scanpix

88. minut: Klavan algatas täpse sööduga Gomezile ilusa rünnaku, aga Salah ei viinud seda lõpuni.

Liverpooli vasturünnakul lõi Moreno üle värava.

Portol tekkis 84. minutil mängu parim võimalus ohtlikust karistuslöögist. Lovren lõi värava eest palli klaariks.

Ja Liverpoolil pääseb samal minutil väljakule Ragnar Klavan! https://twitter.com/BenWebbLFC/status/971134728697995264

80. minut: Casemiro lööb Reali 2:1 juhtima. Kokkuvõttes 5:2.

74. minutil teeb Liverpool oma teise vahetuse. Mane välja, Salah sisse. Üks vahetus veel järel. Seis endiselt 0:0, aga edasipääs kindel.

Taas on PSG fännidel põhjust raketid välja võtta. Foto: AP/Scanpix

PSG lööb 71. minutil 1:1! Cavani saab värava ees juhuslikult põlvega pallile pihta. Kahte väravat veel vaja, aga kas see kümnekesi mängides mitte liiga utoopiline pole?

Verratti (PSG) teenib 66. minutil punase kaardi! Sellega võib sellele matšile joone alla tõmmata. Küsis endale teise kollase ise pärast seda, kui talle tema enda kukutamise eest karistuslööki ei antud.

Liverpool on teinud ühe vahetuse - Firmino asemele tuli ründaja Danny Ings. Klavan endiselt istub.

52. minut: Cristiano Ronaldo lööb Pariisi fännide tossupilves Reali 1:0 juhtima, kahe mängu kokkuvõttes seis juba 4:1. Nüüd vist tehtud?

Mäng jätkub siiski. "Rakette on staadionil rohkem kui A. Le Coq Arenal istekohti" (Kalev Kruus)

Pariisis on kohtumine seisma pandud, sest PSG fännid on kõvasti rakette süüdanud. Ka telepilt lipsas korra tribüünile.

Teised poolajad on alanud!

Selline oli PSG fännide pürosõu enne avavilet. Telekast selliseid asju muidugi ei näidata. Ici c'est Paris!!!!!! #virageauteuil #icicestparis #ultra #psg A post shared by adelou coeur deloup (@adelou_coeur2loup) on Mar 6, 2018 at 12:43pm PST

Aga ka Beckham! Foto: Reuters/Scanpix

Sellised mehed Pariisis kohal. Sarkozy ja Ferguson. Foto: Reuters/Scanpix

Pariisis minnakse samuti 0:0 seisult vaheajale.

Liverpoolis kõlab poolajavile. Kordusmängus endiselt seis 0:0.

43. minut: Mbappel hiilgav võimalus, aga lööb otse vastu Navast! Võinuks ka värava ette Cavanile sööta. Sai ka koheselt ise aru, et tegi vale otsuse. Foto: Reuters/Scanpix

41. minut: PSG-l oli väga ohtlik rünnak. Di Maria lõi viimasena peale, kuid Keylor Navas püüdis palli. Zidane polnud üldse rahul, et ta kaitse niimoodi lahti harutati.

Ragnar Klavanit näidatakse telepildis sooja tegemas. Kas on lootust teisel poolajal platsile pääseda? Mardisalu pakub TV6-s, et Salah, Klavan ja Chamberlain saavad täna vahetusest võimaluse...

38. minut: Benzema lööb väravavahiga üks-ühele pääsedes palli värava küljevõrku. Pariisis ikka seis 0:0. Realile tuleb kuues nurgalöök.

Samal ajal raksatas Liverpoolis Casillase väravapost, aga väravat ei sündinud. https://twitter.com/LFC/status/971118161373384704

Mateo Kovacic (Real) teenib 32. minutil kollase kaardi. Võttis karistusala lähistel Di Maria selja tagant maha.

Statistika täna Liverpooli vastast eriti ei soosi. 0:5 kaotusseisust pole keegi kunagi välja tulnud. https://twitter.com/OptaJoe/status/971089228372303873

Karim Benzema teeb täna ajalugu. Kolmas prantslane, kes Meistrite liigas 100 mängu täis saanud. https://twitter.com/OptaJose/status/971098261552553984

25. minut: Mbappe teenib PSG-le 30 meetrilt ohtliku karistuslöögi. Di Maria proovib otse peale lüüa, aga läheb Reali müürist nurgalöögiks. Foto: AFP/Scanpix

Liverpooli kodustaadionilt ei puudu ka linnarivaali Evertoni sall. Foto: Reuters/Scanpix

Pariisis on juba kaardid välkumas. Marco Verratti (PSG) saab 20. minutil esimese hoiatuse.

Sadio Manel oli 18. minutil võimalus Liverpool 1:0 juhtima viia. Värava eest sirutas tsenderdusele jala vahele, aga ei tabanud palli korralikult ja lõi üle.

Veerand tundi mängitud, aga mänguskoorid on veel avamata. PSG on näidanud, et võib teravust tekitada küll. Seda vastasseisu ei saa veel kaugeltki lukku lüüa.

Ja siin see on. PSG-d ootab ilmselt trahv, aga vähemalt on kohapeal võimas vaadata! Foto: AFP/Scanpix

PSG fännid teevad korralikku möllu. Ilmselt on ka püro käiku lastud, sest telepildis võib näha tossu mattunud staadioni. Foto: AFP/Scanpix

Mängud on alanud!

Enne mängude algust peetakse Liverpoolis ja Pariisis leinaseisak 31-aastaselt lahkunud Fiorentina klubi kapten Davide Astori auks. Liverpooli tribüün ei suutnud igatahes vait olla, mõned seltsimehed tahtsid ikka esile kerkida, ülejäänud kostitasid neid leinaminuti lõppedes vilekooriga.

Võimsad numbrid! https://twitter.com/ChampionsLeague/status/971102354761244674

Casillas on täna Porto väravapostide vahel: https://twitter.com/FCPorto/status/971096486749622277

PSG ja Reali koosseisud graafiliselt:

Madridi Reali tänane koosseis: https://twitter.com/realmadrid/status/971090357424414720

Klavan täna pingil. https://twitter.com/LFC/status/971090344984170496

Seda mängu vist sisehalli viima ei pea. Taevas on üpriski selge ja ilm talutav +11 kraadi. Foto: Reuters/Scanpix

Andres Oper võttis Õhtulehes Klavani mänguaja teemal sõna: http://sport.delfi.ee/news/jalgpall/eesti/andres-oper-klavani-vahesest-manguajast-ragnari-stiil-pole-hakata-klubi-vahetama?id=81350391