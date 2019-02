BLOGI | Atletico võitis Meistrite liigas Juventust 2:0, vähemuses lõpetanud Manchester City alistas väravatesajus Schalke

Atletico - Juventus 2:0; Schalke - Manchester City 2:3

KÕIK! Manchester City võitis võõrsil Schalket 3:2. Tõeline põnevuslahing Gelsenkirchenis!

Atletico - Juventuse mäng jääb 2:0! Oli põnev mäng, aga korduskohtumine Torinos tuleb ilmselt veel põnevam!

90.+3. min: Ronaldo leitakse viiekasti äärelt pika tsenderdusega üles, aga portugallane ei ulatu peaga korralikult pallini ja pealelöök läheb kõrgelt üle.

Madridis mängitakse veel neli lisaminutit.

Ronaldo mängib karistuslöögi kavalalt madala pika sööduga lahti, aga Federico Bernadeschi kõmmutas trahvikasti keskelt üle värava!

89. minutil lääb Manchester City 3:2! Sterling saab hiilgava söödu ette, mängib kaitsja üle ja saadab palli külmavereliselt võrku! Milline pöörde mängule! Veel viis minutit tagasi oli seis 1:2...

89. min: Madridis näitab kohtunik Griezmannile kollast, Juventusele karistuslöök kasti vasakult äärelt, otsajoone kõrvalt. Kroosi koht, aga see mees täna ei mängi...

86. minut: Leroy Sane kõmmutab karistuslöögist 2:2! Otse ristnurka! Vähemusse jäänud City saab ootamatult viigi.

ATLETICO - JUVENTUS 2:0! Karistuslöögi järel Diego Godin, Ronaldo puusast võttis löök veel rikošeti. Foto: Reuters/Scanpix

Juventus tegi kohe pärast väravat ründeliinis vahetuse. Dybala välja, Bernardeschi sisse.

Kuigi telekordused näitavad, et paras rüselus käis ja põhjust VAR-i vaadata oleks sama palju kui Morata ja Chiellini juhtumi puhul.

Man City vahetab 78. minutil: Agüero lahkub, sisse Leroy Sane.

78. min: keskkaitsja Gimenez lööb palli Juventuse võrku. NÜÜD LÄHEB ATLETICO JUHTIMA, ENAM VAR-i EI VAADATA! Foto: Reuters/Scanpix

Chiellini pettis isegi VAR-i ära? beIN Sportsi korrespondent säutsub: https://twitter.com/tancredipalmeri/status/1098335361334423553

GIF89a : Juventust hoitakse hästi (ilmselt teise värava all poleks VAR vaadatud).

GIF89a : Cityl on hetkel võõrsil värav ju, kui korduskohtumises peaks City võitma 1-0, on nad edasi. Schalke peab aga nüüd nii palju lööma, kui võimalik, et oleks neil võõrsil kergem, kuna City on meeskond, kes võib korduskohtumises ka 6-0 teha..

VAR otsustab, et VÄRAVAT EI OLE! Morata lükkas Chiellinit käega. Kodupublik laseb metsikult vilet.

70. min: Morata peaga värav viib Atletico 1:0 juhtima! VAR vaatab asja üle... Kahtlustatakse, et Morata tegi õhuvõitluses Chiellinile vea.

Manchester City jääb vähemusse! 67. minutil saab Nicolas Otamendi teise kollase kaardi ja peab platsilt lahkuma. Guardiola saatis ruttu Vincent Kompany David Silva asemele väljakule.

Manchester City juhendaja Pep Guardiola pole siiani Meistrite liigas kordagi Saksamaa klubi vastu kaotanud - 10-st mängust 7 võitu ja 3 viiki.

Atletico loots Simeone kasutab juba 66. minutil ka kolmanda vahetuse ära. Koke lahkub palava aplausi saatel, Angel Correa sekkub mängu. Sellega saab ka teine ääreründaja positsioon vahetatud.

City jätkab surumist. Tundub, et Schalke ootab vaid lõpuvilet ja jääks 2:1 võiduga väga rahule.

Vastaste kastis tegi avapoolajal vaid 2 puudet, aga söödutäpsus 100%. https://twitter.com/OptaJose/status/1098327579247939592

Agüero on kaheksandikfinaalide avamängudes hoos olnud juba aastaid. https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1098328761920040960

t61. min: Diego Simeone teeb veel ühe vahetuse. Teine kaardiga mees Thomas välja ja Thomas Lemar asemele. Kontrolliva keskväljamehe asemele ääreründaja.

58. min: Atletico teeb ära esimese vahetuse. Kollase kaardiga Costa jaoks on see kaheksandikfinaal läbi, Morata tuleb asemele.

City on siiski üritavam pool, Sergio Agüero pealelöök lendas mööda, Ilkay Gõndogani sooritus blokeeritakse.

Schalke - Manchester City teine poolaeg on alanud mõlemalt poolt hoopis hoogsamalt kui esimene. Midagi üliohtlikku aga veel tekitatud pole.

Madridis on kohtunikul kolmas kollane kaart taskust väljas. Alex Sandro (Juventus) saab selle. JÄRGMINE KOHTUMINE JÄÄB TEMALGI VAHELE!

53. min: Griezmanni (Atletico) löögist pall latti! Sczeczny päästis taas.

51. min: OHTLIK MOMENT ATLETICOL! Diego Costa pääses kiirrünnakule, ainsaks takistajaks oli jooksu peal Bonucci, aga karistusalas tehtud löök ebaõnnestub täielikult. Löögieelne puude rikkus kõik ära.

Schalke esimese penalti kohta on tulnud selline põnev uudis, et peakohtunik ei läinud seda käega mängu intsidenti ise vaatama, sest arvuti olevat katki olnud ja tal paluti lihtsalt VARi ehk videokohtunikku usaldada.

Madridis algas ka teine poolaeg. Tundus, et veidi hilinemisega, aga eks selle üle otsustavad hiljem UEFA ametnikud.

Schalke - Manchester City teine poolaeg on alanud.

Endine Tottenhami mängumees Bentaleb on oma klubikarjääri jooksul realiseerinud kõik 14 penaltit. https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1098327124891570180

Ka Gelsenkirchenis on avapoolaja lõpuvile kõlanud. Kes oleks veel näiteks 35. minutil uskunud, et poolajavileks pääsevad sakslased 2:1 juhtima? https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1098325198997196807

Madridis kõlab poolajavile. Ronaldo sai veel löögile, aga ei midagi üliohtlikku.

Poolaja lõpus saab ka Thomas (Atletico) kollase kaardi, mis ta korduskohtumisest eemale jätab. Sama saatus on ka 8. minutil kaardi korjanud Costal.

Ronaldo näitab käega teda solvangutega kostitavale publikule, mitu Meistrite liiga tiitlit tal kodus on... 5

GIF89a : Schalke mäng mind alguses nagu üldse ei huvitanud. Olen küll sakslaste poolt alati rohkem olnud kuid... Nüüd aga on see mäng just huvitavamaks osutunud ja need Ronaldo grimassid maas lamades (kuigi nats haiget ilmselt ikka sai) jätavad mind ikka väga külmaks.

45. minut: Bentaleb on penaltil kindlus ise - nüüd saadab palli teise nurka ja seis on 2:1 Schalkele. https://twitter.com/GracenoteLive/status/1098323716377849857

Fernandinho tõmbas Schalke mehe selgelt maha ja kohtunik näitab penaltipunktile. Fernandinho saab ka kollase ning temalgi jääb järgmine matš vahele.

Teine penalti Schalkele!

42. min: Ronaldo on valugrimassides murul pikali... Juanfran lendas korkidega jala peale. Foto: Reuters/Scanpix

The Timesi ekspert Henry Winter: "VAR peab kiiremini tegutsema. Seda otsust oodati liiga kaua. Protsessi kohta ei antud mingit infot kuni lõpliku otsuseni. Rahvas lasi vilet, kuni Schalke fännid rõõmustama hakkasid, sest VAR näitas käepalli ja penaltit." https://twitter.com/henrywinter/status/1098321096162578441

Saksamaal on matš võtnud ootamatu pöörde, sest Otamendi õnnetu käsi aitas Schalke selgelt mängu tagasi. Enne seda penaltit oli õhus pigem 2:0...

37. minut: Schalke viigistab Nabil Bentalebi realiseeritud penaltist seisu 1:1-le.

Schalke saab penalti!

32. minut: De Bruyne karistuslöök lendab värava keskele ja seekord pole Fahrmannil raskusi.

VAR vaatab Schalke olukorda! Sakslaste kauglöök tabab City kaitsja Nicolas Otamendi kätt ja lendab seejärel napilt väravast mööda. Otamendil oli selge käega mäng, kuid tema käsi oli loomulikus asendis. Otamendi saab ka kollase ja peab seetõttu järgmise mängu vahele jätma.

Schalke on siiani kerges šokis ega suuda midagi ohtlikku luua. Kui avapoolaeg lõppeks vaid 1:0, oleks see kerge üllatus...

29. min: Griezmann keerutas palli üle müüri vasaku ristnurga poole, aga Szczęsny tõrjus nurgalöögiks.

28. min: VAR vaatas üle, penaltit ei ole! Karistuslöök kasti tagant.

27. min: Diego Costa võetakse suure hoo pealt karistusala joonel maha. Kas vaatame VAR-i? Äkki oli ikkagi kastis? Kõik Atletico mehed muidugi penaltit nõuavad.

Palli valdamine on 74%-ga Manchester Cityle, nurgalöögid juba 5:0, pealelöögid 8:1. Kuidas see Schalke üldse nii kaugele jõudis? Õige muidugi, sakslastel tuli selleks alagrupis edestada Galatasarayd ja Moskva Lokomotivi, alla jäädi Portole...

Manchester City lööb 18. minutil 1:0! Schalke puurivaht Fahrmann annab oma värava eest piinlikult halva söödu, mille David Silva vahelt lõikab ja Sergio Agürole lükkab, kellel pole raske pall võrku saata. Täielik kingitus! https://twitter.com/GracenoteLive/status/1098316903708323840

Ronaldo maskotipoiss tundus rahul olevat... https://twitter.com/paanglamang/status/1098312889931198464

15. min: Thomas (Atletico) paneb kauglöögiga Szczesny esimest korda tõsiselt proovile. Poolakas suudab madala löögi kindlalt püüda.

Jääb mulje nagu Manchester City mängiks kodus, mitte Schalke. Aga eks Schalke ongi hetkel Bundesligas alles 14. kohal.

10. min: Costa võetakse keskväljal veaga maha, aga mees läheb taas väga närvi. Keegi on täna liiga üles köetud... Simeone poolt oleks targem ta poolajal välja vahetada või üks tõsisem jutuajamine pidada. Foto: Reuters/Scanpix

City väravaküti Sergio Agüero pealelöögi tõrjub Ralf Fahrmann üle värava! Schalke on esimestel minutitel suurtes raskustes.

9. min: Ronaldo saadab karistuslöögi lati alla, aga Oblakilt super tõrje! Foto: Reuters/Scanpix

8. minut: Ronaldo esimese katsega lüüa ei saa.... Müüris nügimise eest saab Costa kollase kaardi. JÄRGMINE MÄNG JÄÄB VAHELE!

7. minut: Juventus teenib ohtlikust kohast karistuslöögi. Ronaldo võeti mitme mehe poolt maha. Portugallasel harkseis juba valmis...

Madridis jälgivat mängu ka Hispaania koondise peatreener Luis Enrique.

Manchester City on alustanud Saksamaal ründavalt. Esimene nurgalöök edu ei toonud.

Madridis on juba esimesel minutil kodumeeskonnal kohtunikuga ütlemist. Nõutakse penelatit, sest Matuidi tegi karistusalas veidi haiget Griezmannile. Costa oli kõige agaram penaltinõudja, aga kohtunik määras vabalöögi hoopis Juventusele.

Mängud on alanud.

Manchester City ründaja Agüero esimene Meistrite liiga värav sündis 11 aastat tagasi just Schalke vastu: https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1098306092826804225

Täna peeti juba ka esimene Euroopa liiga 1/16-finaali avakohtumine, milles Sevilla alistas 2:0 Rooma Lazio. Sellega on Sevilla võitnud esimese klubina Euroopa liigas 16 play-off matši järjest. Varem jagas ta rekordit (15) Madridi Atleticoga. Foto: AFP/Scanpix

Madridi Atletico alg11 Juventuse vastu: https://twitter.com/Atleti/status/1098297231109746693

Torino Juventus läheb Atletico vastu sellise algkoosseisuga: https://twitter.com/juventusfcen/status/1098295946419597312

Ja Schalke võtab ManCity vastu sellise algrivistusega: https://twitter.com/s04/status/1098292622014271493

Manchester City tänane algkoosseis Schalke vastu: https://twitter.com/ManCity/status/1098295345430384644

https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1098145232137285632