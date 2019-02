Bayerni peatreener: Liverpooli vastu ei saa kaitses ühtegi eksimust lubada

Valitsev Saksamaa meister Bayern tuli eile õhtul toimunud Bundesliga kohtumises Augsburgi vastu kahel korral kaotusseisust välja ning võitis lõpuks 3:2.

"Liverpooli vastu ei saa lubada kaitses mitte ühtegi viga," vahendas portaal Goal.com Niko Kovaci sõnu. "Kui minu mängijad hakkavad Liverpooli palluritest maha jääma, eriti nende ründekolmikust (Sadio Mane, Mohamed Salah, Roberto Firmino - toim), siis ootab meid igal minutil ees raske ülesanne."

"Oluline on jõuda esimesena pallini, et saaks võtta ise vastutuse enda peale ja mängida distsiplineeritult," jätkas Kovac. "Sel juhul on võimalik edukalt kaitsta, aga kui lased lihtsalt võistkonnal jooksma, siis on igal Bundesliga tasemega võistkonnal võimalus skoorida."

"Teame, et individuaalsed eksimused on meile enim läinud tänavusel hooajal väravaid maksma."