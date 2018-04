Bayerni peatreener kardab Ronaldot: loodetavasti ei ole tal meie vastu hea päev

Müncheni Bayerni jalgpalliklubi peatreener Jupp Heynckes ütles pärast Meistrite liiga poolfinaalpaaride loosimist, mis viis sakslased kokku Madridi Realiga, et hispaanlaste vaieldamatult kõige ohtlikum mängumees on Cristiano Ronaldo.

Mullu, kui Real alistas Bayerni põnevas veerandfinaalseerias lisaajal, lõi Ronaldo korduskohtumises kolm väravat.

"Ma loodan, et Ronaldol ei ole hea päev," ütles Heynckes, kes juhtis Madridi Reali Meistrite liiga triumfini 1998. aastal.

Heynckes lisas, et jalgpallis mängivad traditsioonid suuremat rolli kui ülisuur rahakott. "Vaadake Paris Saint-Germaini ja Manchester Cityt. Tänapäeval ei saa Meistrite liiga karikat osta. Sa pead varuma aega ja olema kannatlik, et meeskond kokku mängima panna. Jalgpallurid peavad üksteist austama ja väga hästi tundma," tõi 72-aastane Heynckes välja edu valemi.

Teises poolfinaalpaaris kohtuvad Ragnar Klavani koduklubi Liverpool ja AS Roma, kes tõrjus konkurentsist FC Barcelona.