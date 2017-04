Bayerni mängijad tungisid Kassai riietusruumi, politsei pidi sekkuma

Ungarlasest kohtuniku Viktor Kassai valed otsused eilses Meistrite liiga veerandfinaalmängus ajasid Müncheni Bayerni meestel harja nii punaseks, et kolm neist tungisid pärast lõpuvilet lausa vilemeeste riietusruumi.

Hispaania ajalehe Marca teatel oli lõpuvilest möödas 20 minutit, kui punase kaardi saanud Arturo Vidal koos Robert Lewandowski ja Thiago Alcantaraga kohtunike uksele prõmmisid ja end sellest sisse lubasid. Õhkkond oli vaenulik ja Kassai suunas pilluti solvanguid. Olukord eskaleerus nii kaugele, et meeste tagasihoidmiseks läks vaja politsei abi.

Kassaile pannakse süüks Vidalile alusetu teise kollase määramist ja kahe suluseisu maha magamist, millest mõlemast sündisid Cristiano Ronaldo väravad.

"Kohtunike esitus oli halvem kui meie oma," põrutas Bayerni peatreener Carlo Ancelotti mängujärgsel pressikonverentsil. "Ma tean, et jalgpallis selliseid asju juhtub, kuid mitte nii tõsisel määral."

"Ma pole kunagi olnud videokohtunike suur pooldaja, aga pean tunnistama, et praegu on vajadus selle järele juba väga suur. Rääkisin pärast mängu ka Reali peatreeneri Zinedine Zidane'iga ning ta nõustus minuga, et kohtunike esitus oli negatiivne. Sellised asjad ei tohiks otsustada Meistrite liiga veerandfinaali," lisas itaallasest treener.