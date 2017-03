Jalgpalli Meistrite liigas selgusid täna esimesed veerandfinalistid, kui Müncheni Bayern alistas kahe mängu kokkuvõttes 10:2 Londoni Arsenali ja Madridi Real 6:2 Napoli.

Arsenal püsis kodus Bayerni vastu mängus esimese poolaja, juhtides Theo Walcotti väravast 1:0. Ent kohe teise poolaja alguses sai Arsenali keskkaitsja Laurent Koscielny punase kaardi ning sakslased tüürisid lõpuks suisa 5:1 võiduni. Arturo Vidal lõi kaks, Robert Lewandowski, Arjen Robben ja Douglas Costa ühe värava.

Ka Napoli juhtis Reali vastu poolajal 1:0 - värava autoriks Dries Mertens -, ent teisel 45-minutilisel perioodil läks Real oma teed ja võttis sarnaselt avamängule 3:1 võidu. Täpsed olid nii Sergio Ramos kui Alvaro Morata, üks tabamus läks kirja Mertensi omaväravana, kuigi ka selle sepistas Ramos.



Meistrite liiga Ja mängudeõhtu saabki läbi: Bayern võidab Arsenali 5:1 ja Real Napolit 3:1. Vidal teeb teises mängus Bayerni eduseisuks juba 5:1. Alvaro Morata lööb esimesel lisaminutil veel 3:1 Realile. Ja üldseis on nüüdseks juba 9:2 Bayernile, sest Douglas Costa ja Arturo Vidal kasvatavad 78. ja 80. minutil skoori. Arjen Robben viib 68. minutil Bayerni Arsenali vastu 2:1 juhtima. 70 minutit Napolis mängitud, kodumeeskond surub, kuid suurt lootust enam pole. Ja ka teine mäng on läbi. Ramos lööb 57. minutil 2:1 ja nüüd vajab Napoli juba nelja väravat, et edasi pääseda. Londonis on mäng sisuliselt läbi, sest Laurent Koscielny saab 52. minutil punase kaardi ja Robert Lewandowski realiseerib penalti. 1:1! Teine poolaeg algab Sergio Ramose väravaga! 52. minut ja Napoli - Real 1:1. Poolaeg! Arsenal juhib 1:0 ja Napoli juhib 1:0. Napolil 41. minutil veel suisa kaks head võimalust, kuid ohtliku löögini kodumeeskond ikkagi ei jõua. Posti! Seekord Napoli ja (taas) Mertens! Cristiano Ronaldo tabab 29. minutil posti! Ja ka Napoli asub juhtima! Dries Mertens avab skoori. Üks värav veel ja itaallased oleksid juba edasi... Arsenal alustab võimatut tagasitulekut - Theo Walcott lööb 20. minutil 1:0! Realil tekib lühikese aja jooksul kaks head võimalust pärast Napoli meeste vigu, kuid mängu avavärav jääb veel sündimata. Marek Hamšik lööb 8. minutil ohtlikult peale, kuid väravat ei tule. Napoli on alustanud mängu väga hästi. Tere õhtust! Alustame tänaste mängude jälgimist.

Mängude eel:

Arsenali peatreener Arsene Wenger pidi eilsel pressikonverentsil esmalt ümber lükkama ajalehtedes avaldatud spekulatsioonid, et Alexis Sanchez läks treeningul tiimikaaslastega tülli ja alustas seetõttu Liverpooliga kaotusmängu vahetusmeeste pingilt.

"Need kuuldused ei vasta tõele, kohe mitte üldse. Aga ma mõistan, et te peate ajalehtedes midagi kirjutama. Ja kui me mänge ei võida, on lehes ka vastavad lood," teatas Wenger, kelle meeskond on neljast viimasest liigamängust kaotanud juba kolm ja langenud Premier League`is viiendaks.

Wengeri kinnitusel on tema suhted Sancheziga, kelle leping lõpeb 15 kuu pärast, sama normaalsed kui iga teise mängijaga. Sanchezi jätkamine klubis sõltuvat prantslase sõnul vaid Arsenali klubist.

Arsenali ei saa täna aidata haigestunud Mesut Özil, vigastusega on väljas Santi Cazorla. Bayernil on mängukeeluga eemal Philipp Lahm, vigastatud on Jérôme Boateng.

Reali peatreener Zinédine Zidane ütles Napoliga kordusmängu eel, et kuigi neid rahuldaks ka minimaalne kaotus, lähevad nad mängima võidu peale. "Eeldan, et Napoli alustab väga intensiivselt, sest nad peavad kiiresti värava lööma. Aga pole tähtis, kuidas alustatakse, sest kogu 90 minutit on vaja hästi mängida. Meistrite liiga on Reali jaoks alati suur prioriteet. Ma tean, et vastas on tugev meeskond, kes tegi hea avamängu, kuid ma pole mures. Oleme tugevate vastaste vastu harjunud mängima," sõnas Zidane.

Napoli peatreener Maurizio Sarri viskas pressikonverentsil endale omaselt paar nalja. "Ma küsisin, kas võin Reali vastu panna väljakule 12 jalgpallurit, kuid mulle vastati eitavalt," sõnas Sarri ja lisas, et Napoli ei tunne kordusmängu eel pingit pinget. "Kogu vastutus ja pinge on Madridi Realil. Nad on maailmameistrid, nad on rikkaim klubi maailmas, nad on parimad. Aga meil on jälle fännid maailmameistrid ja homme (täna - toim.) näeb seda terve Euroopa."

Tänased mängud algavad Eesti aja järgi kell 21.45.