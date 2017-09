Barcelona võitis kindlalt Juventust, Neymar ja PSG purustasid Celticu

Teisipäeva õhtul algas jalgpalli Meistrite liiga alagrupiturniir ning kohe avavoorus läksid D-grupis vastamisi kaks giganti: hispaanlaste Barcelona ja Itaalia meister Juventus.

Tulemused:

A-grupp

Benfica – Moskva CSKA 1:2

Manchester United – Basel 3:0

B-grupp

Müncheni Bayern – Anderlecht 3:0

Celtic – PSG 0:5

C-grupp

Chelsea - Qarabag FK 6:0

Roma - Madridi Atletico 0:0

D-grupp

Barcelona – Juventus 3:0

Olympiacos – Sporting 2:3

Nii Barcelona kui Juventus on alustanud uut hooaega kindlalt - mõlemad klubid jätkavad koduliigas täisedu ehk kolme võiduga. Kataloonia suurklubi alistas nädalavahetusel linnarivaal Espanyoli 5:0, Juventus sai 3:0 jagu Chievost.

Barcelona peatreener Ernesto Valverde meenutas mängueelsel pressikonverentsil eelmist hooaega, mil hispaanlased komistasid veerandfinaalis just Juventuse otsa (kahe mängu kokkuvõttes 0:3). "Juve on võimas tiim ning kellelegi pole ilmselt vaja meenutada, et nad võitsid kevadel ka Barcelonat. Nad oskavad suurepäraselt kõrgelt survet avaldada ja kui ründavad mängijad on kaasatud, loovad nad väga ohtlikke olukordi. Täna on tegemist Euroopa kahe kõige võimsama meeskonna lahinguga," sõnas Valverde.

Juventuse boss Massimiliano Allegri tunnistas, et meeskond pole veel kaugeltki parimas füüsilises vormis: "Iga hooaeg on erinev ja meil on pikk teekond ees. Me pole veel parimas vormis, kuid liigume selles suunas. Eesmärk on lihtne: märtsiks tippvormi, et jätkata kõigis kolmes sarjas tiitlijahti. Mis puudutab Barcelonat, siis ma arvan, et nad on koos Madridi Realiga peakonkurendid Meistrite liiga võidule."

Tänased mängud Meistrite liigas:

A-alagrupp:

Manchester Utd - Basel

Benfica - CSKA

B-alagrupp:

Celtic - Paris Saint Germain

Bayern - Anderlecht

C-alagrupp:

Roma - Madridi Atletico

Chelsea - Qarabag

D-alagrupp:

Olympiakos - Sporting

Barcelona - Juventus