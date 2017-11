Barcelona peatreener: eurosarju on asunud domineerima Inglismaa klubid

FC Barcelona peatreener Ernesto Valverde leiab, et Euroopa jalgpallis on kätte jõudnud taas Inglismaa klubide valitsemisaeg.

Inglismaa klubid on alustanud tänavust Meistrite liigat edukalt, hoides lausa neljas alagrupis enda käes liidrikohta. Viimati näitas võimu Tottenham Hotspur, kes alistas valitseva meistri Madridi Reali 3:1.

"Inglismaa klubid on tänavu tugevamad kui Hispaania omad. Aasta tagasi oli see vastupidi. Kõige ebaloogilisem ongi tegelikult see, et inglased on viimastel aastatel esinenud alla oma võimete," sõnas Valverde ajalehele Daily Star.

Viimase Inglismaa klubina krooniti Meistrite liiga võitjaks Chelsea 2012. aastal. Pärast seda on aga inglased piirdunud viie hooaja jooksul vaid kahe poolfinaalkohaga.

"Inglismaa klubid on alati kõrgeks mänguks valmis, sest neil on palju raha, suurepärased mängijad ja ajalooline taust. Manchester United võitis ju mullu ka Euroopa liiga," lisas Barcelona boss.