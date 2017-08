Balotelli sai treenerilt peapesu: teda polnudki väljakul!

Prantsusmaa jalgpalliklubi Nice kaotas Meistrite liiga play-offis Napolile kahe mängu kokkuvõttes 0:4 ega suutnud alagrupiturniirile pääseda.

Nice`i peatreener Lucien Favre süüdistas kordusmängu 0:2 kaotuse järel kõige enam ründajat Mario Balotellit.

Kui ajakirjanikud küsisid Favre`ilt kommentaari Wesley Sneijderi kahvatu debüüdi kohta, sõnas peatreener: "See mäng tuli Sneijderi jaoks liiga vara, ent Mario Balotellit polnud üldse mängus. Kui sul on väljakul üks-kaks mängijat, kes ei tee mitte midagi, siis on raske võita isegi Prantsuse liigas."

Juhendaja sõnul oli piinlik, et Napoli avavärav sündis hetkel, mil Balotelli kohtunikuga vaidles. "Tunnistan, et pidanuks ta (Balotelli) varem välja vahetama.Ta ei jooksnud piisavalt, tema panus ei olnud üldse piisav. Mängisime märksa paremini kui väljakule tuli noormees (Knepe Ganago), keda keegi ei tea," lisas treener.