AS Roma president pani Liverpooli omaniku tähtsa mängu eel rumalasse olukorda

Liverpooli omanik John W. Henry oma naisega Foto: HANNIBAL HANSCHKE, Reuters/Scanpix

AS Roma jalgpalliklubi president James Pallotta valas õhtuse Meistrite liiga poolfinaalmängu eel õli tulle, kui avalikustas, et nende vastase Liverpooli omanik John W. Henry arvas aasta tagasi, et nad maksid Mohamed Salahi eest liiga suure summa.