AS Roma omanik avaldas, miks Salah Liverpooli müüdi

Jalgpalli Meistrite liiga poolfinaalis Liverpooliga vastamisi loositud AS Roma omanik James Pallotta avaldas BBC World Service`ile antud intervjuus, miks nad eelmisel suvel Mohamed Salahi Liverpooli müüsid.

25-aastane Salah, kes on tänavu löönud Inglismaa klubi eest juba 39 väravat, läks Liverpoolile maksma 34 miljonit naelsterlingit. Kui eelmisel suvel peeti seda summat liiga kõrgeks, sest kolm hooaega varem polnud Salah suutnud Chelsea`s algkoosseisu murda, siis täna on egiptlase hind kõvasti üle 100 miljoni.

Pallotta tunnistas, et neil polnud muud võimalust, kui Salah maha müüa. "Salah ütles meile, et tahab Premier League`i tagasi minna. Tal oli kehtivast lepingust järel veel vaid üks aasta. Mis me oleksime pidanud tegema? Valikuid oli vaid kaks: Salah üheks hooajaks endale jätta ja aasta pärast temast tasuta loobuda või Liverpooli pakkumine vastu võtta," rääkis Roma omanik.

"Meie klubil pole nii kõvasti raha kui paljudel teistel tippmeeskondadel. Seega me peame turul ostes ja müües käituma väga targalt," lisas Pallotta.

Ühtlasi arvas president, et Liverpooli peatreener Jürgen Klopp sai Salahit palgates täieliku lotovõidu. "Kui aasta tagasi polnud meie ukse taga järjekorda, siis täna on arvatavasti mitmed klubid väga pettunud, et nad Salahi vastu suuremat huvi ei ilmutanud. Ta on metsik talent!"