Londoni Arsenali peatreener Arsene Wenger ei osanud 1:5 kaotust Meistrite liiga kaheksandikfinaali avamängus Müncheni Bayernile põhjendada muu kui lagunemisega. Laguneti nii vaimujõu kui ka meeskondliku mängu poolest.

"Päris probleemid tulid välja pärast kolmandat väravat. Me kaotasime organiseerituse ning nägime välja vaimselt tülpinud ja haavatavad. Viimased 25 minutit olid meie jaoks kui õudusunenägu. Tundus, et meil pole sellele vastust. Me varisesime kokku," rääkis Wenger pressikonverentsil, millele ta pühendas Inglise meedia teatel vähem kui kolm minutit.

Seisul 1:1 jäi Arsenal ilma oma kaptenist Laurent Koscielnyst, kelle vigastus meeskonnale laastavalt mõjus. Wenger ei tahtnud seda vabandusena kasutada, kuigi neli minutit pärast keskkaitsja välja vahetamist lõi Bayern 2:1 ja kole minuti pärast juba 3:1.

"Pean ütlema, et Bayern oli üldiselt meist parem meeskond. Nad mängisid teisel poolajal hästi ning meie andsime oma tasemes järele. Ma ei otsi vabandusi," sõnas ta.

"Kui te küsite, kas ma oleksin tahtnud Koscielny väljakule jätta, siis vastus on jah. Aga mida iganes me praegu ütleks, pöörataks see meie vastu, sest me tegime väga negatiivse tulemuse. Me ei kaotanud ainult keskkaitsja, vaid see tulemus sündis vaimsete ja organisatoorsete probleemide kombinatsioonis."