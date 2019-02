Arsenali peatreener häbistava kaotuse järel: väärisime võitu, kuid läks teisiti

Delfi Sport RUS

Unai Emery Foto: Mike Egerton, PA Wire/PA Images/Scanpix

Londoni Arsenali jalgpalliklubi peatreener Unai Emery ütles pärast Euroopa liigas saadud üllatuskaotust Borissovi BATE-le, et ta on üsna kindel, et korduskohtumise järel pääsevad järgmisse ringi just inglased.