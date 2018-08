Arno Pijpers pärast Flora võitu: sellisel mängul peaks 8000 pealtvaatajat olema

Valitsev Eesti meister Tallinna Flora alistas täna Euroopa liiga teise eelringi korduskohtumises Küprose meistri Nikosia APOEL-i 2:0, kuid võõrsil saadud 0:5 kaotus lõpetas nende eurohooaja. Flora kaaspeatreener Arno Pijpers tunnistas, et täna jäid väga paljud vutisõbrad ilma heast mängust.

Eelmisel hooajal Flora meistritiitlini viinud ning tänavu euromängudeks naasnud kogenud hollandlasest treener Pijpers tunnistas lõpuvile järel Soccernet.ee-le, et tal on kahju, et heast tulemusest rohkem tolku ei olnud. "Rääkisime just riietusruumis sellest ja ma küsisin, kui palju pealtvaatajaid oli (801 inimest oli täna tribüünil - K. E.). Sellisel mängul peaks olema 8000 pealtvaatajat. Kõik, kes ei olnud täna siin ja kellele meeldib jalgpall, jäid ilma väga heast mängust," lausus hollandlane.

"Kui riigi meister mängib Küprose meistriga, peaksid nad olema siin. Võõrsilmäng oli väga keeruline, aga see näitas ka, et treenerid ja mängijad tahtsid head revanši ja täna nad selle said," lisas Pijpers.