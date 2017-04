Ärme peksa Kassaid! Patuoinad on mujal

Bayerni mängijad võivad anuda palju tahes, ent miski ei aita – Viktor Kassai on oma töö teinud.

Eesti jalgpallisõprade vaieldamatu lemmikkohtunik Viktor Kassai astus jälle rambivalgusse.

Me ei unustu ilmselt iial, kuidas 41-aastane ungarlane rikkus 2011. aasta novembris Tallinnas Eesti koondise ajaloo esimese EM-i play-off mängu Iirimaa vastu. Sest ajast on Kassai siinsete vutifännide erilise tähelepanu all.