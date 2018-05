Andres Oper: Klopp usaldab Klavanit

Eesti jalgpallikoondise kapteni Ragnar Klavani leivaisa Liverpool alistas kahe mängu kokkuvõttes AS Roma ning pääses edasi Meistrite liiga finaali.

Poolfinaalseerias oli Liverpool Itaalia klubist üle koondskooriga 7:6. "Nende ründeliin on väga-väga kõva, kaitse võib-olla nii mitte ja eilne mäng näitas seda järjekordselt," sõnas ETV stuudios Eesti jalgpallikoondise kõigi aegade suurim väravakütt Andres Oper, vahendab ERR Sport.

"[Jürgen] Klopp usaldab Klavanit - ta ei ole alati küll kahe põhikeskkaitsja hulgas, kuid ta on alati olemas, kui teda on vajatud."

Kas Liverpooli kaitse saab finaalis Cristiano Ronaldoga hakkama? "Arvestades, et Klopp on sakslane ja sakslased [Müncheni Bayern] said hakkama, usun, et on võimalik küll," sõnas Oper.

"Real on väga palju finaale mänginud ja nad oskavad võib-olla paremini finaalis mängida - aga see on üks mäng ja loodan, et Liverpool võidab."