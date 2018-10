Ancelotti: Liverpooliga mängus näete tõelist tulevärki

"Liverpool on rünnakul väga ohtlik. Kui me tahame selle mängu võita, peame nende kontrarünnakute pidurdamiseks tegutsema väga meeskondlikult," sõnas Ancelotti täna Napolis antud pressikonverentsil, vahendab Football Italia.

"Liverpool on üks parimaid meeskondi. Mullu jõudsid nad Meistrite liigas finaali, ka tänavust hooaega on nad alustanud väga edukalt. Aga ka meie oleme heas füüsilises vormis. Ennustan, et mäng tuleb väga põnev," lisas Ancelotti.

Ühtlasi kiitis itaallane Liverpooli peatreenerit Jürgen Kloppi: "Kahtlemata väga raske vastane. Tema meeskondadel on alati väga tugev stiil: nad on dünaamilised, agressiivsed ja rünnakule orienteeritud."

Kui Liverpool võitis Meistrite liiga avamängus kodus Paris Saint Germaini 3:2, siis Napoli viigistas võõrsil Belgradi Crvena Zvezdaga 0:0.