Allegri: Manchester United tegi väga vähe, aga võitis

Cristiano Ronaldo viis küll Juventuse juhtima, kuid United pööras kohtumise lõpuga mängu enda kasuks - 85. minutil Juan Mata viigistas, 90. minutil sai Alex Sandro hakkama õnnetu omaväravaga.

"Ma arvan, et see tuleb meile pikas perspektiivis kasuks, kui me õpime sellistel olukordades mitte uinuma," rääkis Allegri pressikonverentsil.

"Nägin samasugust Manchester Unitedit ka nädalavahetusel, kui nad tegid Premier League`is 80 minuti jooksul väga vähe, aga ikkagi võitsid lõpuks. Teen oma meeskonnale hea mängu eest komplimendi, kuid kui sellise esitusega ei kaasne võitu, pole see suurt midagi väärt," lisas Allegri.

Unitedi üllatusvõit muutis tabeliseisu taas põnevaks - Juventusel on nelja vooru järel 9, Unitedil 7, Valencial 5 ja Young Boysil 1 punkt.