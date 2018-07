AC Milan võitis spordikohtus ja pääseb eurosarja

AC Milani jalgpalliklubi saab uuel hooajal eurosarjas osaleda, sest Rahvusvaheline Spordiarbitraaž (CAS) tühistas neile määratud Euroopa liigas osalemise keelu.

Euroopa jalgpalliliit (UEFA) karistas Milani kahe aasta pikkuse eurosarjades osalemise keeluga, sest klubi rikkus UEFA litsentseerimise ja finantsilise ausa mängu reegleid.

Milan kaebas otsuse spordikohtusse ning täna teatas CAS, et Milan rikkus küll nimetatud reegleid, kuid kaheaastane karistus on selle eest liiga karm. Lisaks leiti, et UEFA ei võtnud karistuse määramisel aluseks fakti, et Milan vahetas hiljuti omanikke, minnes Elliott Management Corporationi valdusse. Selle üleminekuga seoses muutus Itaalia suurklubi finantsiline olukord märgatavalt paremaks ja seetõttu pole CASi arvates finantsilise ausa mängu reeglite rikkumise eest määratud karistus õigustatud.

Milan sai mullu Itaalia meistriliigas kuuenda koha, tagades sellega pääsu Euroopa liigasse.