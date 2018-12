AC Milan langes Euroopa liigast välja, Arsenal pikendas kaotusteta seeriat

AC Milan vajas edasipääsu kindlustamiseks vähemalt viiki. Esimene poolaeg seisul 0:0 lõppeski.

60. minutil asusid kreeklased Pape Abou Cisse väravast juhtima. 70. minutil suurendas Olympiakos Cristian Zapata omaväravast seisu. Vaid kaks minutit hiljem heastas Zapata oma vea ning lõi seisuks 1:2 ning Milan oli ühe värava kaugusel edasipääsust. Kohtumise viimase värava lõid hoopis kreeklased ning 3:1 võiduga kindlustati alagrupis Real Betisi järel teine koht.

Londoni Arsenal alistas kodus Alexandre Lacazette'i väravast 1:0 Aserbaidžaani klubi Qarabagi. Arsenalile oli see juba 22. järjestikune mäng, kus suudetud kaotust vältida.

Kõik tänased tulemused:

⏰ RESULTS ⏰



Performance of the night? 🤔



ℹ️ Rapid, Malmö, Sevilla, Krasnodar, Rennes, BATE, Celtic, Slavia Praha & Olympiacos are through to the round of 32. #UEL pic.twitter.com/lYqMDi2edA