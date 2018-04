Absurdi tipp! Iraani riigitelevisioon hägustas Meistrite liigas suuri tegusid teinud AS Roma logo

Jalgpalli Meistrite liiga suuri mänge näidatakse mõistagi ka Euroopast väljaspool: AS Roma ja Barcelona heitlust nähti muuhulgas ka Iraanis, kus seda näitas riigitelevisiooni kolmas kanal.

Kullipilguga televaatajad panid aga tähele tõeliselt kummalist asjaolu: nimelt oli Roma logost üle käinud tsensuur! Klubi logol kujutatakse suure ajalooga linna legendi kohaselt asutanud Romulust ja Remust, kes emahundilt Lupa Capitolinalt piima imevad. Tuleb aga välja, et selline vaatepilt oli tsensorite jaoks liig, mistõttu otsustatigi see osa logo peal kergelt hägustada!

Selline teguviis tõi sotsiaalmeedias mõistagi kaasa naeruvääristamise. "Nad on niivõrd pedantsed," kirjutas üks kommentaator. "Kas nad arvavad, et joonistatud hundi udar on inimeste jaoks liiga erutav? Uskumatu!"