37 aasta taguse kokkusattumuse kordumine viiks Ragnar Klavani Meistrite liiga võitjaks

Nimelt on tänavu omapäraselt kombel toimunud või toimumas järgmised sündmused: kuninglik pulm Inglismaal (prints Harry ja Meghan Markle), samuti on Meistrite liiga poolfinaalides olnud üks esindaja Inglismaalt, Hispaaniast, Saksamaalt ja Itaaliast.

Täpselt samasugused sündmused (kuninglik pulm, Meistrite liiga poolfinaalides Inglismaa, Hispaania, Itaalia ja Saksamaa tiimid) olnud 1981. aastal, kui finaali jõudsid Madridi Real ja Liverpool. Toona võitis ihaldatud karika Liverpool!

Kas ajalugu kordub?

1981: Royal Wedding year, one European Cup semi-finalist from each of England, Germany, Italy, Spain. Final features Real Madrid and Liverpool. Liverpool win.

2018: TBC— Nick Harris (@sportingintel) May 1, 2018