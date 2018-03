222 miljoni euro küsimus. Ja mis saab Klavanist?

Paris Saint-Germain kulutas suvel maailmarekordilised 222 miljonit eurot, et hankida oma ridadesse Brasiilia vutiäss Neymar. Tehingul oli üksainus eesmärk: saada lõpuks Meistrite liiga trofee. Prantsusmaa meistritiitli ja karika võitmisega saadakse hakkama ka Neymarita. Nüüd on käes olukord, kus brasiillast oleks hirmsal kombel vaja, kuid tema taastub kodumaal operatsioonist ja on juba seadnud sihid suvisele MM-finaalturniirile.

Hooaegadel 2012/13 kuni 2015/16 lõppes PSG teekond Meistrite liigas alati veerandfinaalis. Mullu piirduti kaheksandikfinaaliga, kaotades imelise taassünni läbi teinud FC Barcelonale. Nüüd kipub nende tee taas otsa saama 16 parema seas. Seekord on oht komistada Madridi Realile.