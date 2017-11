1:5 kolaka saanud Everton kordas Euroopa liigas negatiivset ajalugu

Evertoni klubi on Inglise jalgpalli viimas eurosarjades uutesse "kõrgustesse".

Eilne 1:5 "saun" Atalanta meeskonnale tähistab suurimat Inglise klubide kodumängude kaotust Euroopa liigas või UEFA Cupis alates 1996. aastast, kui Nottingham Forest hävis sama skooriga Müncheni Bayernile.

Ühtlasi on Everton alles teine Inglise klubi, kes on viiest esimesest Euroopa või Meistrite liiga alagrupimängust korjanud vaid ühe punkti. Varem on nii viletsalt läinud Blackburn Roversil 1995/1996. aasta hooajal.

Evertoni ainus punkt tuli 2:2 viigist koduväljakul Limassoli Apolloniga.

Everton hoiab Premier League'is hetkel alles 16. kohta ning nende hädad tunduvad olevat üle kandunud ka euromängudele. Vastane polnud paberil samuti just hiidude hulgast - Atalanta tabelikoht on praegu 12.

Tipphetked:

Kõik tulemused:

FC Astana - Villareal 2:3

Bilbao Athletic - Berliini Hertha 3:2

BATE - Crvena zvezda 0:0

FC Köln - Arsenal 1:0

Konyaspor - Arseille 1:1

Lazio - Vitesse 1:1

Moskva Lokomotiv - FC Kopenhaagen 2:1

Lugano - H. Beer Sheva 1:0

Nice - Waregem 3:1

Östersunds - Luganski Zorja 2:0

Plzen - Bukaresti Steaua 2:0

Rosenborg - Real Sociedad 0:1

Salzburg - Guimares 3:0

Peterburi Zeniit - Vardar 2:1

AC Milan - Viini Austria 5:1

Ateena AEK - Rijeka 2:2

Braga - Hoffenheim 3:1

Ludogorets - Basaksehir 1:2

Lyon - Apollon 4:0

Tel Avivi Maccabi - Praha Slavia 0:2

Partizan - Youg Boys 2:1

Tiraspoli Sheriff - Zlin 1:0

Skenderbeu - Kiievi Didamo 3:2