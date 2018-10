Zinedine Zidane võib juba lähiajal liituda Juventusega

Väljaanne Tuttosport kirjutab, et Juventusest lahkuva tegevjuhi Giuseppe Marotta mantlipärijaks võib saada Zidane, kes on tööta olnud alates kevadest.

61-aastane Marotta kinnitas laupäeval, et kuna Juventus on otsustanud talle uut lepingut mitte pakkuda, lahkub ta ametist oktoobri lõpus. Marottat peetakse Juventuse üheks edu arhitektiks - ta liitus Torino tippklubiga kaheksa aastat tagasi Sampdoriast ning pärast seda on Juventus tulnud seitsmel aastal järjest Itaalia meistriks ja pääsenud kahel korral Meistrite liiga finaali.

Kui Zidane tõesti Juventusega liitub, hakkab ta taas töötama koos endise Reali staari Cristiano Ronaldoga.

Zidane`i on viimasel ajal tihedalt seostatud ka Manchester Unitediga, kelle peatreeneri Jose Mourinho töökoht on ebaõnnestunud hooaja algusega ohtu sattunud.