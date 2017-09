Zidane on Realile pea kahekordselt tagasi teeninud summa, mis tema eest 16 aastat tagasi maksti

Zinedine Zidane'l täitus 18 kuud Madridi Reali peatreenerina, mille jooksul on ta klubile toonud 77 miljonit naela auhinnarahadena. 2001. aastal maksis Hispaania meeskond tema eest 48 miljonit mängija toonasele koduklubile Juventusele.

Tol ajal oli tegemist rekordilise summaga, mis ülemineku eest makstud. Enne teda hoidis maailma kalleima jalgpalluri tiitlit Luis Figo, kes liitus 12 kuud varem Barcelonaga 37 miljoni eest.

Zidane'i eest makstud raha tundub tänapäeva mõistes väike, kuid on üks parimaid väljaminekuid, mida Real teinud on. Peatreenerina on ta juhendanud meeskonna kahele järjestikusele Meistrite liiga tiitlile ja kevadel tõsteti peale ka La Liga karikas.