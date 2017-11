Zidane avaldas, et kaks kanget ehk Ronaldo ja Ramos rääkisid probleemid selgeks

Cristiano Ronaldo (vasakul) ja Sergio Ramos. Foto: Manu Fernandez, AP/Scanpix

Hispaania meedias ringlesid juba mõnda aega jutud, et Madridi Reali ässad Cristiano Ronaldo ja Sergio Ramos ei saa omavahel kõige paremini läbi ja see on avaldanud mõju ka meeskonna tulemustele. Reali peatreener Zinedine Zidane sõnas nüüd, et mehed on asjad omavahel selgeks rääkinud.