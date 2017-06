Zenit palkas uueks peatreeneriks Mancini

Itaallane asendab vallandatud Mircea Lucescut ja peaks saama Venemaa klubilt viie miljoni naela suurust aastapalka. Endine ründaja juhtis viimati Milano Interit, kuid lahkus klubist 10 kuud tagasi ja on sellest saadik töötu olnud.

Endisel Galatasaray peatreeneril on klubis ees tuttav mängija, Javi Garcia, keda ta juhendas Manchester Citys , koos võideti hooajal 2011-12 ka Premier League'i tiitel. Mancini trofeekapis on peale selle veel kolm Serie A tiitlit ja ta on tulnud karikavõitjaks nelja klubiga kolmes erinevas riigis.