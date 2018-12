Võimsas hoos Torino Juventus alistas Roma

Juventuse ohvriks langes 17. voorus AS Roma, kes alistati koduväljakul 1:0. Torino klubi võiduvärava lõi Horvaatia koondise ründaja Mario Mandžukić 35. minutil.

Juventuse edu Napoli ees on jätkuvalt 8-punktiline, kolmandal kohal asuv Milano Inter jääb juba 16 silma kaugusele. Roma on kümnes.

Napoli alistas täna Raul Albioli väravast Spali 1:0, Inter tegi Chievoga 1:1 viigi.

Tänased tulemused:

Lazio 3 : 1 Cagliari

Empoli 2 : 4 Sampdoria

Genoa 3 : 1 Atalanta

Milan 0 : 1 Fiorentina

Napoli 1 : 0 Spal

Sassuolo 1 : 1 Torino

Udinese 1 : 1 Frosinone

Chievo 1 : 1 Inter

Parma 0 : 0 Bologna

Juventus 1 : 0 Roma