Võidukas Madridi Real vähendas liidritega vahet

Hispaania jalgpallimeistrviõistlustel teenis võidulisa tiitlikaitsja Madridi Real, kes alistas koduväljakul 2:0 Espanyoli.

Gareth Bale'i ja Karim Benzemata mänginud Real saatis seekord kolmeses ründeliinis väljakule Cristiano Ronaldo, Marco Asensio ja Isco. Kolmik sepistas lõpuks ka mõlemad väravad. Realsieerijaks oli mõlemal juhul Isco (30. ja 71. minutil). Avatabamusele tegi eeltöö Ronaldo ning teisele Asensio.

Real on nüüd 7 kohtumisega kogunud 14 punkti, mis annab neile tabelis 5. koha. Liider on FC Barcelona 21 silmaga. Teine on Sevilla 16, kolmas Valencia 15 ja neljas Madridi Atletico 15 punktiga.