Vitor Oliveira - mees, kes aitas Portugalis esiliigaklubi viiendat aastat järjest kõrgliigasse

Portimonense jalgpalliklubi kindlustas möödunud nädalavahetusel, neli vooru enne esiliiga lõppu koha kõrgliigasse.

Uudiskünnise on Portimonense edasipääs ületanud mitmel pool maailma aga seetõttu, et klubi juhendab 63-aastane Vitor Oliveira.

Oliveira on kodumaal saanud tõeliseks legendiks, sest ta viib viiendat aastat järjest meeskonna esiliigast kõrgliigasse. Kokku on ta oma treenerikarjääri jooksul aidanud 10 erineval klubil meistrisarja jõuda.

Oliveira on seejuures ise korduvalt öelnud, et hoopis lõbusam on esiliigas esikoha eest heidelda kui kõrgliigas väljalangemise eest võidelda. Just seepärast ta tugevaimasse sarja ka ei kipu, vaid võtab vastu esiliigaklubide pakkumisi.

Portimonensega edasipääsu kindlustamine on aga eriline veel mitmel põhjusel. Esiteks, meeskond on liiga liider ja tagas edasipääsu, olgugi et kuuest viimasest mängust on kaotatud viis. Teiseks, Portimonense on klubi, kus Oliveira lõpetas 1985. aastal oma mängijakarjääri ja alustas samal aastal treenerikarjääri.



