Viimaste aastate šokeerivaim üleminek? Chelsea, Liverpooli ja teiste suurklubide sihtmärk siirdus Inglismaa esiliigasse

Inglismaa esiliigas lõppenud hooaja 15. kohaga lõpetanud Wolverhampton Wanderers teatas nädalavahetusel, et on värskelt sõlminud viieaastase lepingu 20-aastase Portugali keskpoolkaitsja Ruben Nevesiga.

Selles, et noor portugallane Wolvesiga liitub, ei ole iseenesest midagi väga imelikku - veider on hoopis see, et Neves kuulub maailma hinnatumate noorte keskväljameeste sekka, keda jahtisid teiste seas nii Chelsea, Liverpool kui ka Juventus!

Portugali U-21 koondisega 2015. aastal EM-i finaali jõudnud Neves on kaks korda platsil käinud ka oma riigi meeste koondise eest. FC Porto kasvandikuna on ta klubi esindusmeeskonnas pallinud viimased kolm hooaega.

Nevesi nimel on sealjuures ka üks uhke Meistrite liiga rekord: 2015. aasta oktoobris sai temast Euroopa prestiižikaima klubisarja alagrupiturniiril läbi aega noorim kapten, kui ta kandis kohtumises Tel Avivi Maccabi vastu Porto kaptenipaela.

Nevesi eest maksis Wolves pisut alla 20 miljoni euro, mis on nii klubi kui ka kogu Inglismaa esiliiga rekord.

Noore palluri üllatava ülemineku põhjuseid võib otsida Wolvesi juhtkonnast: nimelt töötab tiimi hiinlastest omanike nõunikuna superagent Jorge Mendes, kes esindab teiste seas näiteks ka Cristiano Ronaldot, David de Gead ja Jose Mourinhot. Mendesi poolt hallatav agentuur tegeleb ka Nevesiga ning portugallasest pomo suur mõju aitabki Wolvesil tiimi esmapilgul uskumatult kõrgetasemeliste mängijatega tugevdada.