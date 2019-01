Vigastatud Klavanita mänginud Cagliari päästis napilt viigipunkti

Cagliari jaoks algas kohtumine hästi, kui 36. minutil asuti Leonardo Pavoletti tabamusest juhtima. Puhkepausile mindigi eduseisus, kuid 70. minutil lubati Giovanni Di Lorenzol seis viigistada ning 81. minutil viis Miha Zajc juba külalised ette.

Cagliari pääses koduväljakul kaotusest alles esimesel üleminutil, kui Diego Farias tõi tabloole 2:2 viiginumbrid.

Vigastatud Klavan Cagliari koosseisu ei kuulunud.

Turniiritabelis on Cagliari 21 punktiga 13. kohal. Empoli on 17 silmaga 17. Tabeliliider on Torino Juventus 53 punktiga.