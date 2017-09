VIDEOD | Neymari tulekuga on PSG paradiisi kohal juba suured murepilved

Suvel meeletult raha kulutanud PSG jalgpallimeeskond on hooaega alustanud suurepäraselt: Prantsusmaa kõrgliigas on võidetud kõik 5 mängu ning võidukalt alustati ka Meistrite liigas. Siiski tundub, et suurel staaride hulgal jääb ühest pallist siiski väheks.

Kui eelmisel hooajal sai PSG rünnakul särada Edinson Cavani, siis sama tahab ta teha ka tänavu. Kahjuks on see Neymari saabumisega muutunud aga keerulisemaks. Teatavasti otsustas Neymar lahkuda FC Barcelonast just sel põhjusel, et saada säramiseks rohkem võimalusi.

Viimati alistas PSG koduses liigas 2:0 Lyoni ning tulemusest enam pakkus kõneainet Neymari ja Cavani omavaheline läbisaamine.

Esmalt ei saanud mehed kokkuleppele karistuslöögi löömise osas. Olukorda sekkus Neymari hea sõber Dani Alves, kes andis palli lihtsalt kaasmaalasele ning nii asus lööma Neymar.

Teine olukord leidis aset matši lõpus PSG 1:0 eduseisul. PSG oli saanud kasutada penalti ja taas tahtsid lööma asuda mõlemad mehed. Cavani käes oli aga pall ja nii lõi tema. Ründaja õnnetuseks suutis Lyoni puurilukk aga penalti tõrjuda.

PSG peatreener Unai Emery sõnas kohtumise järel Eurospordile, et loodetavasti suudavad mehed asja omavahel ära lahendada. Kui lahendust aga ei tule, siis lubas Emery ise sekkuda.

Cavani wants to take a PSG free kick, but Dani Alves has the ball and he wants his BFF Neymar to take it 😭 pic.twitter.com/JZQzg6Teu4

— Goal UK (@GoalUK) September 17, 2017