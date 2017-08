VIDEO | Väravat tähistanud Bundesliga mängija sai võika vigastuse

Mängija üritas edasi mängida, kuid uuringud näitasid, et vigastus on kardetust hullem ning vigastuspaus võib venida lausa hooaja lõpuni.

"See diagnoos on suur šokk meie jaoks, väga halb eriti hooaja alguses ning loomulikult on see mõru ka Nicolai jaoks," ütles klubi direktor Jens Todt.

😃 Score a goal

😨 Injure yourself in the celebration

🤕 Get subbed off



Nicolai Muller goes from high to low very quickly... pic.twitter.com/osCEM9qFJG