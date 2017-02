Hollandi jalgpalli kõrgliigas fikseeris väravajoonetehnoloogia pühapäevases PSV Eindhoveni ja Rotterdami Feyenoordi mängus ilmselt kõige napima värava, mida selle seadme ajastul on nähtud.

Tiitlikaitsja PSV väravavaht Jeroen Zoet kukkus 82. minutil pealelööki kaitstes palliga väravasse ning palja silmaga tundus, et mees oli oma ülesannete kõrgusel, kuid kohtuniku käel olnud kell näitas vastupidist.

Feyenoord võitis kohtumise 2:1 ja astus suure sammu meistritiitli suunas. Amsterdami Ajax jääb neist maha viie, PSV juba 11 silmaga. Pidada on veel kümme vooru.

Hollandi kõrgliiga põhihooaja teisel poolel on väravajoonetehnoloogia kasutusel kusjuures just vaid Feyenoordi staadionil. Enne talvepausi olid vajalikud kaamerad üleval ka Amsterdam Arenal.

"See on tõeliselt p****s värk!" andis Zoet oma hinnangu moodsale tehnikale. "Asjalood oleks hoopis teised, kui seda tehnoloogiat poleks. Kohtunik andis värava vaid seetõttu, et ta kell näitas seda. Kui seda poleks olnud, poleks ta midagi teinud. Kunagi ei tohi usku kaotada, aga tiitel on nüüd juba väga kaugel. See on tõsine hoop."