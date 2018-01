VIDEO | Värava löönud Diego Costa naasmine Hispaania liigasse osutus skandaalseks

Eelnevalt Londoni Chelsea ridadesse kuulunud Costa sai Atletico eest väljakule juba 3. jaanuaril karikamängus, kuid laupäevases matšis Getafega sai ta mänguoskusi demonstreerida ka Hispaania liigas.

Algkoosseisus alustanud Costa aitas Atleticol koduväljakul alistada Getafe 2:0. 62. minutil kollase kaardi saanud Costa lõi 68. miutil matši teise värava ning läks seda publiku sekka tähistama. See ei olnud meeltmööda aga kohtunikule, kes näitas Hispaania koondislasele selle eest teist kollast kaarti ning nii saadeti Costa kiirelt väljakult ära.

Atletico hoiab Hispaania liigas 46 punktiga teist kohta. Liider on FC Barcelona 45 silmaga.

Diego Costa's return to Atletico.

- Booked

- Scores winner

- Sent off for celebrating in the crowd.

The grin at the end? Priceless.pic.twitter.com/vJeIB1nKcu— Richard Chambers🎙 (@newschambers) January 6, 2018