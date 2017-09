VIDEO | Uskumatu värav: Põhjaiirlane mängis enne skoorimist üle seitse vastast!

McCourti koduklubi Finn Harps kaotas selles mängus Sligo Roversile 1:2.

Ahead of Monday's Soccer Republic, here's a little teaser of Paddy McCourt doing what Paddy McCourt does for @FinnHarpsFC #soccerepublic pic.twitter.com/7mggqTSyB5

— RTÉ Sport (@RTEsport) September 17, 2017