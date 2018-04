VIDEO | Uskumatu möll: Napoli võit Juventuse üle vallandas tõelise peo, 28 aastat ootust võib läbi saada

Marek Hamsik, Lorenzo Insigne, Jose Callejon ja tulised Napoli fännid. Foto: Official SSC Napoli/Twitter

Euroopa suurtest jalgpalliliigadest on hooaja lõpp kõige põnevam kindlasti Itaalias, kus neli vooru enne lõppu on Torino Juventuse edu Napoli ees kõigest üks punkt.