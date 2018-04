VIDEO | Türgi derbil puhkesid rahutused, Besiktase peatreener viidi peavigastusega haiglasse

Türgi jalgpalli karikasarjas puhkesid rahutused Istanbuli Fenerbahce ja Besiktase mängul. Kohtunik lõpetas kohtumise enneaegselt, sest viimaste peatreener Senol Gunes sai tribüünilt visatud objektiga ohtliku peavigastuse.

Tegemist oli karika poolfinaali korduskohtumisega. Avamäng lõppes 2:2 viigiga, kordusmängus polnud katkestamise hetkeks veel väravaarvet avatud. Tõenäoliselt mängitakse kohtumine uuesti või määratakse kodumeeskonnale mingi karistus, sest katkestamise hetkeks oli mängitud vaid 56 minutit.

Besiktase president Fikret Orman teatas õhtul, et 65-aastane Gunes peab öö haiglas veetma. Ta kukkus pärast objektiga pihta saamist pikali ning vajas õmblusi.

"See on väga kurb päev. Derbimängud on alati väga tulised. Meie staadionil on varemgi punaseid kaarte nähtud, aga selliseid intsidente pole kunagi järgnenud. Peame välja uurima, kes selle eest vastutav on," vihjas Orman turvameeskonna puudulikule tööle.

Gunes oli aastatel 2000-2004 Türgi koondise peatreener, vedades meeskonna ka 2002. aasta MM-finaalturniirile. Türgi superliiga on ta võitnud neljal korral. Besiktases töötab Gunes alates 2015. aastast.