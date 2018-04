VIDEO | Skandaal Bundesligas: videokohtunik kutsus riietusruumi läinud mängijad tagasi väljakule penaltit lööma

Videokohtuniku süsteem on jalgpallis põhjustanud juba mitmeid probleeme. Viimati kerkis skandaal üles Saksamaal, kus Bundesliga kohtumises Mainzi ja Freiburgi vahel kutsuti riietusruumi suundunud mängijad väljakule tagasi, et lüüa penaltit.

Avapoolaja lõpus saatis Mainzi mängumees Daniel Brosinski palli Freiburgi karistusalasse, kus Marc-Oliver Kempf mängis seda käega. Kuna kohtunik Guido Winkmann seda ei näinud, siis mäng jätkus ja peagi andis ta ka vile avapoolaja lõpetuseks.

Seejärel sekkus aga videokohtunik ning andis Winkmannile teada, et Mainzile tuleb anda penalti. Selle aja peale oli suurem osa mängijatest jõudnud juba väljakult aga lahkuda. Olukorda arutati veel ning 6 minutit ja 44 sekundit pärast avapoolaja lõpuvilet asus Pablo De Blasis lõpuks penaltit lööma. Löök oli täpne ning koduväljakul mänginud Mainz asus 1:0 juhtima.

Teise poolaja 78. minutil lõi De Blasis veel teisegi värava ning Mainz võitis lõpuks kohtumise 2:0.

Videokohtuniku süsteem on Bundesligas olnud kasutusel läbi hooaja ning varasemalt on ette tulnud mitmeid vaidlusaluseid olukordi ja mänguseisakuid, mis on videokohtunike süsteemi vastastele andnud kõvasti hoogu juurde.