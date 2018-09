VIDEO | See on tase! Itaalia jalgpalliäss lõi Serie A's tõelise imevärava

Itaalia koondiseski 25 kohtumist pidanud 35-aastane ründeäss lõi oma koduklubi Sampdoria eest tõelise iluvärava Napoli võrku. Quagliarella tegi Sampdoria ja Napoli mängu lõppseisuks 3:0, kui ta suunas karistuslöögi järel trahvikasti tulnud palli kannaga väravasse.

Napoli võitiski mängu lõpuks üllatuslikult 3:0. Hooajal 2009/10 mängis Quagliarella ise Napoli ridades. Enda tippaegadel pallis ta neli hooaega ka Torino Juventuses.

Oh my! Fabio Quagliarella delivers goal of the year candidate as Sampdoria shock Napoli in Serie A. pic.twitter.com/ZjcOZGsl0b