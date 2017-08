VIDEO | Ronaldot võib tõukamise eest oodata kuni 12-mänguline keeld

Hispaania superkarikafinaali esimeses mängus punase kaardi saanud ning seejärel kohtunikku tõuganud Cristiano Ronaldot võib halvemal juhul ees oodata kuni 12 matši pikkune mängukeeld.

Seda aga vaid juhul, kui talle otsustatakse määrata võimalikest kõige karmim karistus - Hispaania jalgpalliliidu reglemendi järgi on sellise rikkumise järel minimaalseks karistuseks neljamänguline keeld. Eelmiste sarnaste intsidentide järel on pallurid saanud just nimelt neljamängulise keelu.

Karistus kehtib kõikides Hispaania kodustes võistlussarjades, kuid esmalt tuleb Portugali palluril ära kanda keeld, mis kaasneb automaatselt punase kaardiga - seetõttu tuleb tal vahele jätta superkarikafinaali kordusmäng neljapäeval.

Kui Ronaldo saaks neljamängulise keelu, peaks ta kõrvale jääma ka liigamängudest Deportivo La Coruna, Valencia, Levante ja Real Sociedadiga. Madridi Reali särgis tuleb ta tõenäoliselt taas platsile alles 20. septembril Real Betisi vastu.

Vaata Ronaldo teist kollast kaarti ja tõukamist siit: