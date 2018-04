VIDEO | Ronaldo lõi järjekordse iluvärava, mida kogu maailm saab hakata järele proovima

Madridi Real oli eile Hispaania jalgpalli meistriliigas Bilbao Athleticu vastu kaotuse äärel, kuid Cristiano Ronaldo 87. minuti värav päästis neile kodupubliku ees 1:1 viigi.

Külalismeeskond oli 14. minutil juhtima läinud Inaki Williamsi tabamusest ning kuni viimaste minutiteni oli Bilbao kinni ajaloolises võidus. Oleks neile enne mängu viiki pakutud, küllap oleksid nad sellegi vastu võtnud, sest viimasti lahkusid nad Bernabeu staadionilt punktisaldot suurendades 2005. aastal.

Realil on tabelis 33-st mängust 68 punkti, mis annab Barcelona (83) ja Madridi Atletico (71) järel teise koha. Bilbao on 40 punktiga 13. Hooaja lõpuni on jäänud viis kohtumist.

Vaata mängu tipphetki ning eriti teraselt Ronaldo viigiväravat, sest esmapilgul võib jääda mulje, nagu oleks viigivärava löönud Luka Modric. Tegelikult suskas aga Ronaldo eriti kavalalt jala vahele!