VIDEO | Red Star tähistas Serbia meistritiitlit nii hoogsalt, et neid läbi linna sõidutanud buss põletati maani maha

Serbia tänavuseks jalgpallimeistriks krooniti Belgradi Crvena Zvezda. Hooaja viimases voorus alistati 5:1 Voždovac ning seejärel läks tähistamiseks. Selle tarbeks oli hangitud avatud katusega buss, millega sõideti staadionilt Belgradi põhjaosa suunas.

Teel sithpunkti põles tähistamiseks hangitud buss aga maani maha. Serbia meedia teatel läks buss põlema, kuna üks mängija kukutas kogemata raketi bussist välja tilkunud õli peale.

“Tiitli tähistamine ei läinud just 100 protsenti vastavalt plaanidele, kuna meie buss läks põlema. Keegi ei saanud vigastada. See on kõige tähtsam. See oli väga rokilik,“ teatas klubi ametlik Twitteri lehekülg.

Red Stari oli linnatänavatele saatma tulnud korralik fännide armee. Lõpuks saabus aga ka tulejtõrje, mis hakkas põlema süttinud bussi kustutama.