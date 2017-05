VIDEO: Reali lahutab Hispaania meistritiitlist veel vaid kaks võitu

Reali kõik väravad sündisid avapoolajal, mil kahel korral olid täpsed nii James Rodriguez kui Alvaro Morata.

Reali ainus alles jäänud konkurent Barcelona alistas kodus Lionel Messi kahe ning Neymari ja Luis Suarezi ühe värava toel 4:1 Villareali. Argentiinlane on ühtlasi löönud tänavu katalaanide eest 51 väravat.

Real ja Barcelona on kogunud kaks vooru enne meistrivõistluste lõppu võrdselt 84 punkti, kuid tänu omavaheliste mängude paremusele läheks tiitel Zinedine Zidane'i hoolealustele. Eile 1:0 Eibari võitnud Madridi Atletico on 74 silmaga kindlalt kolmas.

Simeone: "Messi alone is more dangerous than Bale, Benzema & Ronaldo combined"

Goals in Liga this season

Bale, Benzema &CR: 35⚽️

Messi 35⚽️ pic.twitter.com/Hv057xxJoR— Leo Messi (@messi10stats) May 7, 2017