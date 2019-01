VIDEO | PSG võitis, vigastada saanud Neymar lahkus väljakult pisarais

Kodumeeskonnale tõid võidu Edinson Cavani ja Angel Di Maria tabamused, kes olid täpsed vastavalt neljandal ja 80. minutil. Suuremat kõneainet pakkus hoopis Neymari vigastus.

Brasiillane vigastas teise poolaja keskel hüppeliiget, kui tema vastu tegi vea Strasbourg'i mängumees Moataz Zemzemi ning Neymar lahkus väljakult pisarates. 26-aastane Neymar viidi Pariisi haiglasse uuringutele.

Neymar vigastas sama piirkonda alles eelmise aasta veebruaris, mille tõttu pidi ta ülejäänud hooaja vahele jätma ning pääses väljakule alles suvisel jalgpalli MM-il.

"Neymar on mures, sest tegu on sama jalaga ning täpselt sama piirkonnaga," sõnas pärast kohtumist PSG peatreener Thomas Tuchel. "See juhtus olukorras, kus vastane tegi talle kolm korda järjest vea, mida kohtunik ära ei vilistanud. Neymar väänas oma jala välja."

"Neymar on praegu haiglas ja peame ootama sealt uudiseid," lisas Tuchel.

Neymar peab suure tõenäosusega vahele jätma Meistrite Liiga kaheksandikfinaali avakohtumise 12. veebruaril Manchester Unitediga.

Videod olukorrast: